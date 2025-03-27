وقالت الهيئة في بيان رسمي، إن هذا القرار يأتي على خلفية اتهام القناة بـ"التحريض على الكراهية والعداء" في تغطيتها للاحتجاجات الحاشدة.

وأكدت الهيئة تعليق بث القناة لمدة 10 أيام، مشيرة إلى أنه تم أيضا فرض غرامات وتعليق برامج على 3 محطات تلفزيونية أخرى وجهت انتقادات للسلطات.

وكانت المظاهرات اندلعت الأسبوع الماضي بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

ويواجه إمام أوغلو، المسجون حاليا، اتهامات بالفساد، يراها كثيرون أنها ذات دوافع سياسية.

وتصر الحكومة على استقلال القضاء، إلا أن المنتقدين يقولون إن الأدلة قائمة على إفادات من شهود سريين وتفتقر للمصداقية.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إنه جرى اعتقال 1879 شخصا مشتبه بهم شاركوا في احتجاجات غير مرخصة.