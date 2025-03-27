وقال الجيش إن 26 مسيرة وهمية التي لم تكن تحمل متفجرات سقطت بدون إلحاق أضرار، مشيرا إلى وقوع أضرار في مناطق خاركيف وسومي وتشرنيهيف ودنيبروبتروفسك.

وتابع الجيش أن القوات الأوكرانية لم تتمكن أيضا من اعتراض صاروخ باليستي من نوع "إسكندر إم" أطلقته روسيا.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة خاركيف، أوليه سيونيهوبوف، عبر تطبيق تلغرام أن أكثر من 20 شخصا أصيبوا في المنطقة.

وقال حاكم دنيبروبتروفسك، سيرهي ليساك، إن 3 أشخاص أصيبوا في مدينة دنيبرو، حيث تضررت 10 مبان شاهقة ومدرسة وعشرات المركبات في الهجوم الليلي.

وبعد أكثر من 3 سنوات من الحرب، استمرت الهجمات الروسية على أوكرانيا بلا هوادة بعدما رفضت موسكو الموافقة على وقف إطلاق نار شامل لمدة 30 يومًا اقترحته الولايات المتحدة في 11 مارس.

وفي حين أن روسيا تقول إنها تلتزم بوقف محدود لإطلاق النار جرى اقتراحه في 18 مارس ينص على وقف متبادل للهجمات على منشآت الطاقة، إلا أن هجمات الطائرات المسيرة اشتدت على المباني السكنية والمباني المدنية الأخرى من ذلك الحين.

وكان مسؤول أوكراني كبير قال لوكالة فرانس برس الخميس إن أوكرانيا وروسيا لم تضربا منشآت طاقة في كلا البلدين منذ الثلاثاء، اليوم الذي أعلن فيه البيت الأبيض اتفاقات تم التوصل إليها في محادثات أجريت في السعودية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه "منذ 25 مارس، لم نشهد أي ضربات روسية مباشرة على قطاع الطاقة، لذلك لم نضرب" منشآت الطاقة الروسية.