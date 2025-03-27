وقال علي يرلي كايا، في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، إنه جرى اعتقال 1879 شخصا مشتبه بهم شاركوا في احتجاجات غير مرخصة.

وأضاف وزير الداخلية التركي أن من بين المعتقلين 260 شخصاً لديهم صلات بـ 12 منظمة إرهابية.

وشدد وزير الداخلية التركي على أن "العدالة تتحقق في المحكمة وليس في الشوارع".

ووصف الوزير العنف الذي تخلل التظاهرات بأنه حدث يهدد السلم في البلاد، حيث هاجم المتظاهرون الشرطة بمواد حمصية وقنابل حارقة، وتم "انتهاك القيم الأخلاقية"، حسب قوله.

وصباح اليوم الخميس، استخدمت الشرطة التركية رذاذ الفلفل وحبيبات الرصاص البلاستيكية (الخرز) وخراطيم المياه ضد المتظاهرين في العاصمة أنقرة.

وكانت المظاهرات اندلعت الأسبوع الماضي بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

ويواجه إمام أوغلو، المسجون حاليا، اتهامات بالفساد، يراها كثيرون أنها ذات دوافع سياسية، بدعم الإرهاب.

وتصر الحكومة على استقلال القضاء، إلا أن المنتقدين يقولون إن الأدلة قائمة على إفادات من شهود سريين وتفتقر للمصداقية.

وحاول طلاب متظاهرون في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، تنظيم مسيرة واحتشدوا لقراءة بيان بالقرب من بوابات جامعة الشرق الأوسط التقنية، بحسب ما أفادت به قناة "هالك" التلفزيونية المعارضة ووسائل إعلام محلية.

ووقعت مواجهة بين الطلاب الذين اختبأوا خلف حاجز من حاويات القمامة، حتى وصلت الشرطة لاعتقالهم.