وقالت الطوارئ، في بيان على تلغرام إن الهجمات تسببت في 4 حرائق بوسط المدينة، ونشرت صورا لرجال إطفاء يكافحون النيران بجانب أنقاض.

وأضافت أن الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة ألحقت أضرارا كبيرة بالمباني.

وقال رئيس بلدية خاركيف إن المدينة، التي تستهدفها القوات الروسية بشكل متكرر وتقع على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود، تعرضت لما لا يقل عن 12 هجوما بطائرات مسيرة.

صمدت خاركيف في وجه محاولات الاستيلاء عليها خلال الأسابيع الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 لكنها تعرضت لاحقا لسلسلة من الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ بعدما وجهت القوات الروسية عملياتها العسكرية نحو شرق أوكرانيا.

وأفاد سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك عبر تلغرام بأن هجوما بطائرات مسيرة أسفر عن اندلاع حرائق، فيما أظهرت صور نُشرت على الإنترنت تصاعد أعمدة دخان وألسنة لهب في سماء دنيبروبتروفسك.

ولم ترد أنباء على الفور عن خسائر بشرية في المدينة.