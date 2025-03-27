ويواصل كيم التأكيد على تطوير الطائرات المُسيّرة، حيث جاءت هذه الاختبارات كأحدث استعراض لقدرات بلاده العسكرية.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية كيم وهو يشرف على ما بدا أنها طائرة استطلاع كبيرة.

كما أظهرت صور أخرى طائرات مُسيّرة متفجرة وهي تتحطم في مركبات عسكرية استُخدمت كأهداف.

وقالت الوكالة إن الاختبار أظهر قدرة طائرة الاستطلاع على تعقب أهداف متعددة ومراقبة تحركات القوات على البر والبحر، مما قد يعزز عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية في كوريا الشمالية وقدرتها على تحييد التهديدات المعادية.

وأضاف التقرير أن الطائرات المتفجرة الجديدة صُممت لمهام هجومية متنوعة وتتميز بقدرات غير محددة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.