وقالت "بيرفي كانال" في بيان إن "آنا بروكوفييفا (35 عاما)، المراسلة الحربية في بيرفي كانال، قُتلت أثناء تأديتها واجبها".

وأضافت: "حدث هذا في منطقة بيلغورود، على الحدود مع أوكرانيا، حيث داس طاقم التصوير (...) على لغم زرعه العدو"، مشيرة إلى أنّ الانفجار أسفر أيضا عن إصابة مصوّر في التلفزيون بجروح.

من جهته، قال ألكسندر خينتشتين حاكم منطقة كورسك الروسية المجاورة والتي نقل إلى أحد مستشفياتها المصوّر ديمتري فولكوف إنّ حالة الجريح "خطرة".

وفي وقت سابق من شهر مارس الجاري قالت روسيا إنّها صدّت محاولات توغّل قام بها الجيش الأوكراني في منطقة بيلغورود التي عادة ما يستهدفها قصف جوي أوكراني.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنّ المراسلة قتلت نتيجة انفجار "لغم زرعه مقاتلون أوكرانيون".

وطالبت الخارجية الروسية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وفي مقدّمها الأمم المتحدة، بالتحرّك إزاء مقتل المراسلة.

وكانت صحيفة "إزفستيا" وقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسيتان أعلنتا الإثنين أنّ ثلاثة من العاملين لديهما، هم مراسل ومصوّر وسائق، قُتلوا في شرق أوكرانيا أثناء تغطيتهم النزاع.

وبحسب منظمات غير حكومية متخصّصة، فقد قتل ما لا يقلّ عن 15 صحفيا أثناء تغطيتهم النزاع منذ بدئه قبل ثلاث سنوات.