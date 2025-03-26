وتعتبر هذه القنبلة الصغيرة، التي تصنعها شركة رايثيون، المتخصصة في صناعة أنظمة الدفاع واحدة من أكبر 10 شركات الدفاع في العالم، من الأسلحة المتطورة في الترسانة العسكرية الأميركية.

ويتيح حجم القنبلة الصغير للطائرات الأميركية المقاتلة، مثل طائرات إف-15 وإف-35، أن تحمل كميات كبيرة منها حتى 28 قنبلة.

والقنبلة هي الجيل الثاني من القنابل ذات القطر الصغير، وهي سلاح جوي دقيق الضربات، يُطلق من الجو، الأمر الذي يتيح هزيمة الأهداف المتحركة والثابتة في الظروف الجوية السيئة.

وقنبلة "ستورم بريكر" أو "كاسرة العواصف" مزودة بباحث ثلاثي الأوضاع، يتميز برادار بموجات ملليمترية لكشف الأهداف وتتبعها من خلال تصوير الطقس بالأشعة تحت الحمراء لتحسين تمييز الأهداف وتصنيفها، وليزر شبه نشط لتحقيق أقصى مرونة تشغيلية.

أما طرق التوجيه في القنبلة، فهي: توجيه راداري نشط بموجات ملليمترية / توجيه ليزر شبه نشط / توجيه بالأشعة تحت الحمراء / توجيه بالقصور الذاتي مقترن بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) / وصلة بيانات.

وتسمح القنبلة بتلقي التحديثات أثناء مسارها، مما يعني أنه يمكن إعادة توجيهها إلى هدف جديد أثناء الطيران.

وتستطيع ضرب الأهداف الثابتة على مسافة تصل إلى 111 كيلومترا، والمتحركة على مسافة تصل إلى 72 كيلومترا بكامل الدقة.