وأكد ترامب أن الأمن القومي الأميركي "أقوى من أي وقت مضى"، وأشاد بمستشار الأمن القومي مايك والتز، الذي قال غولدبرغ إنه أضافه إلى المجموعة، واصفًا إياه بأنه "رجل جيد جدًا".

وأضاف ترامب: "إنه رجل جيد جدا، وسيواصل أداء عمله بشكل جيد".

من جانبه، هاجم والتز، الذي كان حاضرا أيضا في الغرفة مع المرشحين لمناصب السفراء، الصحفي غولدبرغ، الذي سبق لترامب أن دخل في خلافات معه.

وقال مستشار الأمن القومي: "هناك العديد من الصحفيين في هذه المدينة صنعوا أسماءهم من خلال اختلاق الأكاذيب عن هذا الرئيس سواء ما يتعلق بـ‘خدعة روسيا’، أو الأكاذيب عن عائلات الجنود القتلى في المعارك".

وتابع: "أما هذا الشخص تحديدًا، فأنا لم ألتقِ به، ولا أعرفه، ولم أتواصل معه قط، ونحن نحقق الآن لمعرفة كيف دخل هذا الرجل إلى المجموعة أصلاً".

وختم ترامب بقوله: "أعتقد أن الهجوم على مايكل [والتز] كان غير عادل إطلاقا".