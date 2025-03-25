وقال رئيس الهيئة العامة لأركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، خلال الكشف عن مدينة صاروخية جديدة للقوات الجوفضائية للحرس الثوري، إن "قبضتنا الحديدية أقوى بكثير".

من جانبها أفادت وكالة مهر للأنباء، بأن باقري قال خلال الكشف عن المدينة الصاروخية الجديدة: "جميع الجوانب اللازمة لتحقيق قدرات تفوق عملية "الوعد الصادق 2" بعشرات المرات قد وضعت في مسار التنفيذ".

وتابع رئيس هيئة الأركان العامة: "سرعة تطور قوتنا الصاروخية أسرع بكثير من سرعة إصلاح نقاط الضعف لدى العدو، وسوف يتخلف العدو بالتأكيد عن الركب".

وبحسب الوكالة فقد كشف الحرس الثوري عن واحدة من مئات المدن الصاروخية التي ضمت صورايخ باليستية تعمل بالوقود الصلب من نوع "فاتح خيبر" و "حاج قاسم" و"عماد" و"سجيل" و"قدر".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف الحرس الثوري الايراني مساء اليوم عن واحدة من مئات المدن الصاروخية والتي تضمنت مجموعة من الصورايخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب من نوع "فاتح خيبر" و "حاج قاسم" و"عماد" و"سجيل" و"قدرH" و "كروز باوه".