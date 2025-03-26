وقال زيلينسكي إنه رغم عدم ثقته بروسيا "سنقوم بواجبنا لتنفيذ اتفاقات الاجتماع الأوكراني الأميركي".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن أمله في أن يبدأ وقف إطلاق النار البحري فورا.

يأتي هذا في وقت أكدت فيه روسيا أنها وافقت على الالتزام بأمن الملاحة في البحر الأسود.

في المقابل قال الكرملين إن الاتفاقات المعلنة من واشنطن ستصبح سارية بعد "رفع" القيود على الصادرات الزراعية الروسية.

وأضاف الكرملين أن موسكو وواشنطن اتفقتا على تدابير لوقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية والأوكرانية لمدة 30 يوما اعتبارا من 18 مارس.

كما أشار إلى أن واشنطن ستساعد في عودة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية.

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الثلاثاء، أنها أبرمت اتفاقين منفصلين مع أوكرانيا وروسيا لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود ولتطبيق حظر استهداف منشآت الطاقة في البلدين.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن واشنطن ستساعد روسيا على وصول صادراتها الزراعية والأسمدة إلى السوق العالمية من جديد، وستواصل تسهيل المحادثات بين الجانبين في محاولة لتحقيق سلام دائم.