وهاجم المسلحون قاعدة الشرطة في بيامادو بمنطقة غاريسا على الحدود مع الصومال، على ما قال متحدث للصحافيين.

وقال المتحدث إن "المسلحين المشتبه بهم استخدموا أسلحة متنوعة للهجوم على المعسكر".

وأكدت الشرطة مقتل ستة من عناصرها وإصابة أربعة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

ولاحقا، أفاد المتحدث بمقتل اثنين من المسلّحين وإصابة ثالث بجروح بالغة.

وتتواجد الحركة في غابة بوني الواقعة على الحدود الكينية الصومالية، وكثيرا ما تخوض اشتباكات مع القوات الكينية.