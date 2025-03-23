وأضاف الكرملين أن المحادثات الروسية الأميركية، المقررة في العاصمة السعودية الرياض غدا الاثنين، ستكون أيضا خطوة مماثلة.

وكان المبعوث الأميركي لأوكرانيا، كيث كيلوغ، اعتبر في وقت سابق أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في الرياض ستشهد "دبلوماسية مكوكية في فندق".

وقال كيلوغ، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأميركية "ستكون مناقشات تقارب.. أشبه بدبلوماسية مكوكية في فندق"، إذ سيلتقي المفاوضون الأميركيون بشكل منفصل مع الوفدين الروسي والأوكراني، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".

ومن المقرر أن يصل مفاوضون من روسيا وأوكرانيا إلى السعودية غدا الاثنين من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا، ولكن لن يلتقي الجانبان وجها لوجه، إذ سيجتمعون في غرف منفصلة، حيث سيتبادل الوسطاء المعلومات فيما بينهم.

وأفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأحد، بأن البيت الأبيض يأمل في تحقيق هدنة بحلول 20 أبريل المقبل كموعد مستهدف لإنجاز الاتفاق.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الجدول الزمني قد يمتد لفترة أطول بسبب "الفجوات الكبيرة" بين موقفي الجانبين.