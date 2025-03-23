ولم يعد يظهر سراج الدين حقاني، الذي اعترف بالتخطيط للهجوم على فندق سيرينا في كابل في يناير 2008، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم المواطن الأميركي ثور ديفيد هيسلا، على قائمة مكافآت من أجل العدالة على موقع وزارة الخارجية الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني إن الحكومة الأميركية ألغت المكافأة المرصودة لمن يدلي بمعلومات للقبض على سراج الدين حقاني وعبد العزيز حقاني ويحيي حقاني.

وأضاف لوكالة أسوشيتد برس "هؤلاء الأفراد الثلاثة هم شقيقان وابن عم لهما".

ويشار إلى أن شبكة حقاني أصبحت واحدة من أخطر أذرع حركة طالبان بعد غزو أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة عام 2001.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية ذاكير جلالي إن إفراج طالبان عن السجين الأميركي جورج غليزمان أمس الأول الجمعة وإلغاء المكافآت يظهران أن الجانبين "يعملان على تجاوز مرحلة الحرب ويتخذان خطوات بناءة لتمهيد الطريق لإحراز تقدم في العلاقات الثنائية".