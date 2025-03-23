تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 59 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل.

وأضافت الوزارة في منشور على تطبيق تلغرام أنه تم تدمير 29 طائرة فوق منطقة روستوف الجنوبية و20 فوق منطقة أستراخان، والبقية فوق مناطق فورونيج وفولغوغراد وكورسك وساراتوف بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم.

مقتل اثنين بهجوم روسي على كييف

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، صباح اليوم الأحد، أن هجوما روسيا بطائرات مسيرة على العاصمة كييف أدى إلى مقتل شخصين وتسبب في اندلاع حرائق في مبانٍ سكنية وأجبر عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم.

وذكرت هيئة الطوارئ على تطبيق تلغرام أن امرأة لقيت حتفها بعد أن تسبب حطام طائرة مسيرة مدمرة في اندلاع حريق بمبنى سكني شاهق في منطقة دنيبروفسكي بالعاصمة. وتم إجلاء ما لا يقل عن 27 شخصا من المبنى.

وأضافت الهيئة أن شخصا آخر لقي حتفه في الهجوم الذي وقع الليلة الماضية على منطقة هولوسيفسكي في كييف.