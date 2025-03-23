والتقى ويتكوف بوتين لساعات الأسبوع الماضي في موسكو، وقال لوسائل إعلام أميركية إن المحادثات التي تضمنت مناقشات بشأن السعي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، كانت بنّاءة و"تستند إلى حلول".

وفي مقابلة مع مقدم البرامج تاكر كارلسون، قال ويتكوف إنه أصبح يعتبر أن بوتين ليس "رجلا سيئا"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي قائد "عظيم" يسعى إلى إنهاء الصراع الدامي المستمر منذ ثلاث سنوات بين موسكو وكييف.

وأضاف ويتكوف في المقابلة التي بُثت الجمعة، "أثار إعجابي. أعتقد أنه كان صريحا معي".

وتابع: "لا أعتبر أن بوتين رجل سيء. إنه وضع معقد، تلك الحرب وكل العوامل التي أدت إليها".

كذلك، تطرق ويتكوف إلى عنصر "شخصي" في المحادثة التي استعاد خلالها بوتين ردّ فعله على محاولة اغتيال ترامب في يوليو 2024 خلال تجمّع انتخابي في بنسلفانيا.

وقال إن بوتين "أخبرني (...) أنّه ذهب إلى كنيسته المحلية عندما أُطلقت النار على الرئيس، والتقى كاهنها كما صلّى من أجل الرئيس".

وأضاف: "ليس لأنّه... كان من الممكن أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة، بل لأنه كان صديقا له وكان يصلي من أجل صديقه".

وأشار ويتكوف إلى أن بوتين طلب "من رسام روسي بارز رسم لوحة جميلة للرئيس ترامب"، مضيفا أنه طلب منه أن يأخذها إلى ترامب.

وقال: "كانت لحظة لطيفة للغاية".

وتسلّط إشادة ويتكوف ببوتين الذي طالما اعتبرته الولايات المتحدة خصما استبداديا، الضوء على التحوّل الدراماتيكي في نهج واشنطن في التعامل مع الكرملين منذ تولي ترامب منصبه لولاية رئاسية ثانية.

كذلك، اعتبر ويتكوف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يواجه خيارات صعبة وأن عليه أن يدرك أنّ الوقت قد حان "لإبرام صفقة" مع موسكو.

وقال إن زيلينسكي "في وضع صعب جدا، جدا، ويواجه دولة نووية"، مضيفا "لذا، عليه أن يعلم أنّه سيُسحق. الآن هو الوقت الأمثل لإبرام صفقة".