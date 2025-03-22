وقال رئيس البلدية، وفق البيان، إن "الاتهامات غير الأخلاقية والتي لا أساس لها الموجهة إلي، بدءا بالتقارير الملفقة وصولا إلى توقيت إجراء التحقيقات، تهدف إلى تشويه سمعتي وصدقيتي".

وأضاف أن "من يقفون خلف هذه الاستراتيجية يجب محاسبتهم على أفعالهم أمام المحاكم. سأرفع شكوى على الأفراد والمؤسسات المعنية".

وتابع إمام اوغلو أن "هذه الآلية لا تضر فقط بالسمعة الدولية لتركيا، بل تحطم أيضا الثقة بالعدالة وبالاقتصاد".

وتراجع المؤشر الرئيسي في بورصة إسطنبول هذا الأسبوع أكثر من 16,5 في المئة، الأمر غير المسبوق منذ العام 2008 بحسب محللين.

وأكد رئيس البلدية أنه "يشعر بقوة ملايين الأشخاص" الذين يؤيدونه، وقال "مهما حصل، سأناضل من أجل العدالة والحقيقة بالسبل القانونية حتى نهاية حياتي".

وفجر اعتقال اوغلو احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء تركيا، حيث احتشد المتظاهرون في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم.

وشملت قائمة المدن الكبرى: إسطنبول، وأنقرة، وإزمير، وأضنة، وأنطاليا، وجنق قلعة وإسكي شهير، وقونية، وأدرنة.

وحث حزب الشعب الجمهوري المواطنين على المشاركة في انتخابات رمزية الأحد، من خلال صناديق اقتراع سيتم وضعها في شوارع تركيا، لإظهار التضامن مع إمام أوغلو.