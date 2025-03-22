وقالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، إن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت 100 من أصل 179 طائرة مسيرة روسية أطلقت باتجاهها في هجوم خلال الليل.

وأضافت أن 63 طائرة مسيرة أخرى "فقدت مواقعها"، وهو ما يكون عادة نتيجة تشويش إلكتروني، وأفادت تقارير بحدوث أضرار في مناطق زابوريجيا وخاركيف وسومي وكييف.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات روسية أودت، أمس الجمعة، بحياة شخصين في مدينة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا وثلاثة آخرين شمال شرق البلاد.

وذكر حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف في منشور على تطبيق تلغرام أن المدينة تعرضت للقصف أكثر من عشر مرات مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لـ47 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات في البلاد خلال الليل.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 47 طائرة أوكرانية دون طيار".