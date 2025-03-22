وقال ويتكوف في تصريحات تلفزيونية إن مضمون رسالة ترامب إلى إيران هو أنه رئيس يسعى للسلام ولا يوجد سبب للجوء إلى الخيار العسكري.

وأضاف: "الرئيس ترامب لا يريد الحروب، وهو قد يلجأ للحل العسكري من أجل وقف الحروب، وهذا السبب الوحيد الذي قد يدفعه لاتخاذ هذه الخطوة، أما بشأن إيران وملفها النووي نأمل ألا نلجأ لهذا الخيار، وأن نتمكن من حل الأزمة على طاولة المفاوضات".

وأشار إلى أن "ترامب قال في الرسالة التي وجهها للإيرانيين، أنا رئيس سلام ولا يجب أن نلجأ للحل العسكري، بل علينا التفاوض، ويجب توضيح المفاهيم الخاطئة، وإرساء نظام مراقبة وتدقيق حتى لا يقلق أي طرف من التسليح النووي".

ومن المقرر أن يزور وفد إسرائيلي رفيع المستوى، واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، لإجراء مشاورات استراتيجية مع المسؤولين الأميركيين بشأن الملف الإيراني، ومناقشة مخطط هجوم محتمل على إيران.

وكشف مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى لموقع المونيتور، أن إسرائيل تسعى لإقناع ترامب بأن إيران على وشك امتلاك قنبلة نووية، وبرفض المحاولات الإيرانية لكسب المزيد من الوقت بشأن برنامجها النووي.

كان ترامب قد قال قبل أسبوعين في مقابلة مع "فوكس نيوز" إنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي مقترحا "مفاوضات مباشرة".

وفي اليوم التالي قال إن الولايات المتحدة "في لحظاتها الأخيرة مع إيران"، مضيفا: "لا يمكن السماح لهم بامتلاك سلاح نووي، شيء ما سيحدث قريبًا".

وأكد: "أفضل التوصل إلى اتفاق سلام، لكن الخيار الآخر سيحل المشكلة".

وقالت مصادر مطلعة إن رسالة ترامب إلى خامنئي حملت "لهجة حادة"، حيث عرض التفاوض على اتفاق نووي جديد، لكنه "حذر من عواقب وخيمة إذا رفضت إيران العرض واستمرت في برنامجها النووي".

وأوضحت المصادر أن ترامب شدد على أنه "لا يريد مفاوضات مفتوحة المدة"، وحدد مهلة "شهرين للتوصل إلى اتفاق".