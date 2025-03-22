وقال مارك كارني إن المحادثات مع ترامب لن تحدث "حتى نحصل على الاحترام الذي نستحقه كدولة ذات سيادة".

وواصل ترامب هجماته شبه اليومية على كندا يوم الجمعة، مكررا قوله إنها يجب أن تكون الولاية الأميركية الـ51، وأن الولايات المتحدة هي التي تحافظ على بقاء كندا.

وقال الرئيس الأميركي "عندما أقول إنهم يجب أن يكونوا ولاية (أميركية)، أنا أعني ذلك".

والتقى كارني مع قادة المقاطعات الكندية في متحف الحرب الكندي في أوتاوا، حيث أعلن حزم مساعدات للعمال والشركات المتضررة من الحرب التجارية.

ولم يتحدث كارني، الذي أدى اليمين القانونية يوم الجمعة الماضي، هاتفيا مع ترامب بعد. وكان ترامب قد سخر من سلف كارني، جاستن ترودو، حيث وصفه بالحاكم ترودو، لكنه لم يذكر اسم كارني بعد.

وقال رئيس الوزراء الجديد إنه يريد مناقشة شاملة حول التجارة والأمن مع الأميركيين وليس مناقشة واحدة بشأن التعريفات الجمركية.