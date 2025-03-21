ويأخذ عليهم القضاء التركي مطالبتهم بتحقيق حول مقتل صحافيين كرديين تركيين نهاية ديسمبر في سوريا بعدما استهدفتهما مسيرة تركية على ما أفادت منظمة غير حكومية، في منطقة كانت تتواجه فيها فصائل موالية لتركيا مع مقاتلين أكراد.

وقال نقيب المحامين ابراهيم كابوغلو بعد خروجه من محكمة تشاغليان في إسطنبول "إنه يوم أسود. ولعلّنا قد شهدنا في كنف قصر العدل هذا انهيار النظام القضائي" التركي.

وقال رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا أرينتش صاغكان "لا أحد له سلطة إسكات نقابات المحامين"، منددا بـ"قرار مشين".

وقد أطلقت إجراءات إقالة نقيب محامي إسطنبول ومجلس نقابته في يناير. وندّدت النقابة وقتذاك بتدبير "لا أساس قانونيا له".

ونقيب محامي إسطنبول هو نائب سابق من حزب الشعب الجمهوري، أبرز قوى المعارضة الذي ينتمي إلى صفوفه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغولو الذي أوقف الأربعاء بشبهة "الإرهاب" و"الفساد".

وأوقف العضو في مجلس نقابة محامي إسطنبول فرات إبوزديمير في مطار إسطنبول عند عودته من اجتماع لمجلس أوروبا في ستراسبورغ وهو مسجون منذ أواخر كانون الثاني/يناير بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية".