وفي مؤتمر صحفي عقده ترامب بحضور وزير الدفاع بيت هيغسث ورئيس أركان سلاح الجو الأميركي الجنرال ديفيد ألوين، كشف الرئيس أن النسخة التجريبية من الطائرة "إف-47" كانت تحلق سرًّا منذ نحو خمسة أعوام، مؤكدًا أن "هذه الطائرة ستشكل نقلة نوعية في مستقبل القوات الجوية الأميركية".

وأضاف ترامب أن هذا الإعلان يأتي بعد شهور من الغموض الذي أحاط بالبرنامج، نتيجة التحديات الميزانية وتغير الأولويات الدفاعية، ما دفع إلى إجراء مراجعة شاملة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وكان كل من الجنرال ألوين ونائب قائد العمليات البحرية الأدميرال جيمس كيلبي قد قدّما إحاطة للرئيس ترامب حول تطورات برنامجي الهيمنة الجوية لكل من سلاحَي الجو والبحرية، وذلك بناءً على طلبه المباشر للاطلاع على مسار المشاريع المستقبلية.

ويُنظر إلى "إف-47" بوصفها المقاتلة الأكثر تطورًا في تاريخ الولايات المتحدة، مع قدرات متقدمة في التخفي والتسلح والذكاء الاصطناعي، ما يجعلها حجر الأساس في استراتيجية التفوق الجوي الأميركي خلال العقود المقبلة.