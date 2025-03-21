واعتقل إمام أوغلو، وهو منافس رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، على خلفية مزاعم بالتورط في فساد وإرهاب، وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض يستعد لإعلانه مرشحا في انتخابات الرئاسة.

وجدد زعيم حزب المعارضة التركي الرئيسي، الجمعة، دعوة المحتجين للخروج إلى الشوارع لتنظيم احتجاجات سلمية ضد القبض على إمام أوغلو، رغم توسيع السلطات للحظر على الاحتجاجات وانتقادها للدعوة باعتبارها غير مسؤولة.

وكان محافظا العاصمة التركية أنقرة ومحافظة إزمير ثالث أكبر محافظات البلاد، حظرا المظاهرات حتى 25 مارس، بينما تتواصل الاحتجاجات ضد احتجاز رئيس بلدية إسطنبول.

ويعني هذا أن الحظر سار في أكبر 3 مدن تركية، بما في ذلك إسطنبول.

ومع ذلك،جدد أوزجور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري دعوة الأتراك من أجل التجمع والتظاهر.

وقال: "أدعو عشرات الآلاف ومئات الآلاف والملايين إلى التظاهر سلميا، والتعبير عن رد فعلنا الديمقراطي وممارسة حقوقنا الدستورية".

وأضاف أوزيل: "بالنسبة لمن يقولون إن دعوة الأشخاص للتوجه للشوارع غير مسؤولة، أقول لهم: لسنا نحن من نملأ الشوارع والساحات. إنه خروجكم عن القانون والظلم الذي تعرضون الناس له".

وحث حزب الشعب الجمهوري المواطنين على المشاركة في انتخابات رمزية، الأحد، من خلال صناديق اقتراع سيتم وضعها في شوارع تركيا، لإظهار التضامن مع إمام أوغلو.

ونشبت اشتباكات بين المحتجين والشرطة في عدة مدن تركية في ساعة متأخرة من الخميس.

والأربعاء فرض محافظ إسطنبول حظرا على المظاهرات والتجمهر والتغطية الصحفية حتى الأحد.

وذكرت الحكومة، الجمعة، أن السلطات احتجزت 54 شخصا في حملة صارمة على الاحتجاجات على احتجاز إمام أوغلو.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا قال منصة "إكس"، إنه يجري التحقيق بشأن إجمالي 326 حسابا على منصات التواصل الاجتماعي بسبب منشورات يشتبه في تحريضها على الكراهية وتشجيعها على ارتكاب أعمال إجرامية.