وتسبب الحريق في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، مما أثر على آلاف المنازل والشركات المحلية وعطل آلاف رحلات الطيران.

وقال مساعد مفوض إدارة إطفاء لندن بات جولبورن، الجمعة، أنه تمت السيطرة على الحريق.

وأضاف: "كان هذا حادثا واضحا وكبيرا للغاية وعمل رجال الإطفاء لدينا بلا كلل في ظروف صعبة للسيطرة على الحريق بأسرع وقت ممكن. وتمكنا من احتواء الحريق بنجاح ومنع انتشاره بفضل جهودهم ورد الفعل الذي اتخذته بشكل منسق هيئات متعددة".

وذكرت خدمة "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات الجوية أن 1350 رحلة على الأقل من وإلى هيثرو تأثرت، وأن التأثير يحتمل أن يمتد لعدة أيام بينما يحاول الركاب تعديل مواعيد سفرهم.

وكانت هناك 120 طائرة في الجو لدى إعلان إغلاق المطار، حيث عادت بعضها أدراجها وعدلت بعضها وجهتها إلى مطار غاتويك خارج لندن، وشارل ديغول في باريس، ومطار شانون في أيرلندا، حسبما ذكرت خدمات التتبع.

وذكرت إدارة إطفاء لندن أنه تمت السيطرة على حريق في محطة طاقة تبعد حوالي 3 كيلومترات عن المطار، بعد اندلاعها بنحو 7 ساعات.

وقال وزير الكهرباء إد ميليباند: "لا نعرف سبب الحريق. من الواضح أنه حدث غير مسبوق".