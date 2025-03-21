وقالت شركة "هيثرو إيربورت هولدينغز" في بيان إنّ "مطار هيثرو يشهد انقطاعا كبيرا في التيار الكهربائي. حفاظا على سلامة مسافرينا وزملائنا، سيُغلق مطار هيثرو حتى الساعة 23:59 (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) من يوم 21 مارس".

وصرح متحدث باسم المطار بأنه "يشهد انقطاعًا كبيرًا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء المطار"، وحذر المسافرين من التوجه إلى المطار حتى إشعار آخر.

وأضاف البيان: "نتوقع اضطرابات كبيرة خلال الأيام القادمة، ونرجو من المسافرين عدم التوجه إلى المطار تحت أي ظرف من الظروف حتى إعادة فتحه".

ووفق سكاي نيوز، فإن الموقع الإلكتروني لمطار هيثرو معطل حاليًا، حيث يسعى المسافرون جاهدين للحصول على معلومات.

واندلع الحريق في محطة كهرباء فرعية في هايز، على بُعد حوالي ميل ونصف، ويُعتقد أن آلاف المنازل انقطعت عنها الكهرباء، على ما أفادت سكاي نيوز.

وأعلنت فرقة إطفاء لندن (LFB) أن 10 سيارات إطفاء وحوالي 70 رجل إطفاء كانوا في موقع الحادث في شارع نيستلز.

وأفادت بأن محولاً كهربائياً داخل المحطة الفرعية اشتعل، لكن سبب الحريق لا يزال مجهولاً حتى الآن. وتم إجلاء حوالي 150 شخصاً، وفرض طوق أمني بطول 200 متر.

ويعد مطار هيثرو أحد أكثر مطارات العالم ازدحامًا، وقد سجل رقمًا قياسيًا بلغ 83.9 مليون مسافر العام الماضي، بمعدل هبوط أو إقلاع طائرة كل 45 ثانية تقريبًا.