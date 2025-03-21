وأوضحت وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية أن التجربة أظهرت "الرد القتالي السريع" للمنظومة، وقد أتت بعد أسبوع على بدء كوريا الجنوبية مناورات عسكرية سنوية رئيسية مع الولايات المتحدة.

وأشاد كيم بالمنظومة المضادة للطائرات قائلا إن جيشه "سيُجهز بمنظومة دفاعية رئيسية أخرى تتميز بأداء قتالي جدير بالثناء"، وفقا للوكالة التي لم تحدد مكان إجراء التجربة.

وقالت سيول الاثنين الماضي إن كوريا الشمالية أطلقت "صواريخ بالستية عدة مجهولة الهوية" بعد أن بدأت القوات الكورية الجنوبية مناورات مشتركة مع جنود أميركيين متمركزين في كوريا الجنوبية، وانتهت الخميس.

وفي بيان منفصل، ندد متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية بهذه المناورات العسكرية ووصفها بأنها "ليست أكثر من تمرين لحرب عدوانية".

وكانت بيونغ يانغ قد أجرت تجربة إطلاق