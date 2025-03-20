وقال أوزيل في تصريح لوكالة رويترز: "إن أي خطوة لمنع رئيس بلدية إسطنبول المحتجز من الترشح للرئاسة لن تؤدي إلا إلى تعزيز الدعم لحزبه".

وأضاف أوزيل: "إن أي مرشح سيهزم الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات".

وأكد زعيم المعارضة أن: "أردوغان يخشى أي انتخابات مستقبلية".

وجاء ذلك بعد يوم من اعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو أبرز المنافسين السياسيين لأردوغان وتوجيه الاتهامات إليه.

ودعا حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي في تركيا، إلى مزيد من الاحتجاجات في إسطنبول، الخميس، مع استمرار احتجاز رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو.

واعتقل إمام أوغلو، المعارض البارز للرئيس إردوغان، الأربعاء، بتهم "الفساد والإرهاب".

ويعتزم حزب الشعب الجمهوري ترشيح إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن شأن الخطوة أن تعرقل خطط إمام أوغلو لمنافسة أردوغان في انتخابات الرئاسة المقررة في 2028، إذ تأتي قبل أيام من موعد تسميته رسميا مرشح حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري.

والثلاثاء أبطلت جامعة إسطنبول شهادة إمام أوغلو، مما أضاف عقبة أخرى أمام مساعيه للترشح، إذ ينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزا شهادة تعليم عال.