وأفادت إدارة معهد العلوم السياسية لوكالة فرانس برس بأن عملية إخلاء الحرم الجامعي من الناشطين (عددهم قرابة 30) تمت دون حوادث، بعد تجمع الطلبة للنقاش وإلقاء كلمات قبل ذلك.

وبعد رفضهم المغادرة "عند الساعة 11 مساء، عندما حان موعد الإغلاق"، "طلب مدير معهد العلوم السياسية تدخل الشرطة حتى يتسنى إغلاق الحرم الجامعي ضمن ظروف طبيعية".

وفي مقاطع فيديو نشرتها "لجنة فلسطين" التابعة لمعهد العلوم السياسية، هتف الطلاب بشعارات مثل "فلسطين حرة" و"المقاومة، المقاومة من باريس إلى غزة" في الشارع قرب عناصر الشرطة.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، بررت منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين في معهد العلوم السياسية هذا التحرك باعتباره يعكس "شعورا عميقا بالتضامن مع الشعب الفلسطيني" ورفض الطلاب "الصمت" في مواجهة "فظاعة" الوضع في غزة.

وطالبوا على وجه الخصوص "بإنهاء شراكة معهد العلوم السياسية مع الجامعات الإسرائيلية".

وخلفت الضربات الإسرائيلية الجديدة، وهي الأعنف منذ بدء الهدنة في يناير، أكثر من 970 قتيلا في غزة، بحسب وزارة الصحة بغزة.