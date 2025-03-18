وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالة تاس للأنباء إن "المباحثات انتهت".

وتناولت المكالمة الهاتفية خصوصا الخطة الأميركية لهدنة في أوكرانيا، إلى جانب "تطبيع العلاقات الأميركية الروسية".

وقال مصدر روسي مطلع إن المكالمة بين بوتين وترامب جرت "بشكل جيد جدا".

وذكرت وكالة تاس أن المكالمة بين ترامب وبوتين استمرت "أكثر من ساعة ونصف".

تعليق الكرملين

قال الكرملين إن بوتين وترامب أجريا مباحثات "مفصلة وصريحة" بشأن أوكرانيا، مضيفا أن بوتين أكد التزامه بالحل السلمي للصراع، كاشفا أن الرئيس الروسي وافق على وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما.

وتابع: "أوكرانيا وروسيا ستتبادلان 175 أسيرا مقابل 175 آخرين"، مبرزا أنه "ما تزال هناك عدد من النقاط المتعلقة بضمان السيطرة على وقف إطلاق النار المحتمل".

وكشف الكرملين أيضا أن روسيا والولايات المتحدة ستشكلان مجموعات خبراء بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

وختم الكرملين بالقول إن "بوتين وترامب اتفقا على البقاء على تواصل".

وهذه ثاني محادثة هاتفية بين الرئيسين يتم الإعلان عنها منذ تنصيب ترامب في 20 يناير الماضي. وجرت المحادثة الأولى في فبراير الماضي.



وخلال حملته الانتخابية، تفاخر ترامب مرارا وتكرارا بعلاقته مع بوتين وادعى أنه يمكنه إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال 24 ساعة.

وتضغط إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، لإبرام تسوية في الحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا عام 2022.