وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال قبيل اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء "أتطلع بشدة إلى المكالمة مع الرئيس بوتين".

وقالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركي، تولسي جابارد، إن الرئيس ترامب ونظيره الروسي بوتين "صديقان مقربان جدا" ويركزان على سبل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان، اليوم الثلاثاء، بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت جابارد أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمتد "بعيدا في التاريخ"، مشيرة إلى أن ترامب ملتزم بتوسيع هذه العلاقة التي تتمحور حول "السلام والازدهار والحرية والأمن".

وأضافت: "لدينا رئيسان لدولتين عظيمتين، وهما صديقان مقربان للغاية ويركزان على كيفية تعزيز الأهداف والمصالح المشتركة".

وتعكس تصريحات جابارد التحول الكبير في العلاقات الأميركي الروسية في عهد ترامب، الذي تفاخر بعلاقته مع بوتين، وألقى باللوم على أوكرانيا في العملية العسكرية الروسية، واتخذ موقفا متشددا ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وخلال إدارة ترامب، علّقت الولايات المتحدة لفترة وجيزة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، كما أوقفت بعض العمليات السيبرانية الهجومية ضد روسيا.