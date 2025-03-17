وأعلن نجل كروبي انتهاء الإقامة الجبرية التي فرضت على والده بعد 15 عاما.

وفي مقابلة مع وكالة "إيسنا" الإيرانية، أعلن حسين كروبي هذا الخبر، قائلاً: "اعتبارا من اليوم، ووفقا لأمر رئيس السلطة القضائية، سيتم رفع الحظر عن والدي".

وذكر: "بالطبع، ولأسباب أمنية، سيتواجد الضباط في منزل والدي حتى 10 أبريل، وبعد ذلك سيغادرون المنزل، ولم يتم إبلاغ والدي بأي قيود بعد رفع الحظر".

وكانت السلطات الإيرانية قد فرضت الإقامة الجبرية على كروبي دون محاكمة رسمية أو إعلان واضح للأسباب القانونية.

جاء ذلك بسبب اعتراض المرشحين آنذاك للانتخابات الرئاسية على النتيجة التي أدت إلى فوز الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، لتندلع احتجاجات في البلاد بعد أن رأت المعارضة أن الانتخابات كانت غير نزيهة.