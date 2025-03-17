وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: "هذا ما سيحصل. ثمة محادثة تم الإعداد لها الثلاثاء"، من دون أن يحدد المسائل التي من المقرر أن يبحثها الرئيسان.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي أنه ينوي التباحث مع نظيره الروسي، الثلاثاء، في إطار التقارب الأميركي-الروسي من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، متحدثا عن "عمليات تقاسم" بين موسكو وكييف.

وقال ترامب لصحفيين في الطائرة الرئاسية: "سأتحدث مع الرئيس بوتين الثلاثاء"، مضيفا أن "الكثير من العمل قد أنجِز". وأوضح: "نوقِشت مسائل كثيرة مع الجانبين، أوكرانيا وروسيا".

وتحدث عن "أراضٍ" و"محطات إنتاج طاقة"، مؤكدا: "سنبحث في ذلك، في تقاسم بعض الأصول".

وكان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف الذي تضغط بلاده على روسيا لقبول وقف إطلاق نار مع أوكرانيا قال في وقت سابق الأحد أن ترامب وبوتين "سيجريان محادثة جيدة وإيجابية بالفعل خلال هذا الأسبوع".

وأكد الدبلوماسي الأميركي عبر محطة "سي إن إن"، أن موسكو وكييف "تريدان أن ينتهي كل ذلك".

وكان الكرملين أكد الجمعة أن بوتين سلم المبعوث الأميركي رسالة إلى ترامب بشأن مشروع هدنة من 30 يوما وافقت عليها أوكرانيا فيما لم تقبل بها روسيا حتى الآن.