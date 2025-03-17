ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" عن بقائي قوله في مؤتمره الصحفي، الإثنین، بشأن رسالة ترامب: "لم نتخذ قرارا بشأن النشر الإعلامي لرسالة الرئيس الأميركي في الوقت الراهن وما ينشر في وسائل الإعلام هو تكهنات ومضمون الرسالة ليس ببعيد عن التصريحات العامة للرئيس الأميركي وسيتم الرد على هذه الرسالة بالشكل المناسب بعد الانتهاء من المراجعات والتحقيقات".

وأوضح: "لم تكن زيارة وزير الخارجية إلى عمان مرتبطة بهذه الرسالة وتم التخطيط لها مسبقا، والحقيقة هي أن التطورات في المنطقة سريعة لدرجة أنها تتطلب من دول المنطقة إجراء مشاوراتها بشكل مكثف".

وردا على سؤال بشأن تهديد الولايات المتحدة لإيران بعد الهجمات العسكرية على اليمن، قال المتحدث الإيراني: "سنرد بشكل حاسم على أي عدوان على سلامة أراضي إيران وأمنها ومصالحها الوطنية، ولا يوجد شك في هذا الصدد".

وأفاد بأن "محاولة ربط عمليات الشعب اليمني المقاوم والبطولي بالآخرين تأتي في إطار محاولة التعويض عن إخفاقاتهم وفشلهم في العشرين شهرا الماضية"، مضیفا أن "اليمنيین، سواء الشعب أو الحكومة، يتخذون قراراتهم بشكل مستقل، وهذا جزء من المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني."