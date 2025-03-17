ومن المقرر أن يكون ترحيل الطبيبة رشا علوية (34 عاما) محور جلسة استماع، الإثنين، أمام قاض اتحادي في بوسطن، والذي طالب، الأحد، بمعلومات بشأن ما إذا كانت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية قد خالفت أمره "عن عمد".

وقال ليو سوروكين قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، الذي عينه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، إنه تلقى إطارا زمنيا "مفصلا ومحددا" للأحداث من محام يعمل نيابة عن علوية أثار "مزاعم خطيرة" بشأن ما إذا كان أمره قد انتهك.

ولم تُفصح الإدارة عن سبب إبعاد الطبيبة، لكن ترحيلها جاء في وقتٍ سعت فيه إدارة الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب إلى فرض قيود صارمة على عبور الحدود وتكثيف اعتقالات المهاجرين.

وقال هيلتون بيكام، المتحدث باسم إدارة الجمارك وحماية الحدود، في بيان إن المهاجرين يتحملون عبء إثبات جدارتهم بقبول دخولهم، مضيفا أن مسؤولي الإدارة "يلتزمون ببروتوكولات صارمة لتحديد التهديدات ومنعها".

ووفقا لدعوى قضائية رفعتها يارا شهاب، قريبة رشا علوية، فقد تم اعتقال الطبيبة، وهي مواطنة لبنانية تعيش في بروفيدنس، الخميس، بعد وصولها إلى مطار لوغان الدولي في بوسطن عائدة من لبنان بعد زيارة لأقاربها.

وتحمل علوية تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة منذ عام 2018، عندما جاءت لأول مرة لإكمال زمالة لمدة عامين في جامعة ولاية أوهايو قبل إكمال زمالة في جامعة واشنطن ثم الانتقال إلى برنامج الطب الباطني في جامعة ييل-واتربري، والذي أكملته في يونيو.

ووفقا للدعوى، حصلت علوية أثناء وجودها في لبنان، على تأشيرة (H-B1) من القنصلية الأميركية تتيح لها دخول الولايات المتحدة للعمل في جامعة براون، حيث تُمنح هذه التأشيرات للأشخاص من دول أخرى العاملين في مهن متخصصة.

وعلى الرغم من ذلك، احتجزتها إدارة الجمارك وحماية الحدود في المطار لأسباب غير معلومة حتى الآن لأفراد أسرتها، وأشارت الدعوى القضائية إلى أن حقوقها انتهكت.

وردا على الدعوى القضائية، أصدر سوروكين، مساء الجمعة، أوامر تمنع ترحيل علوية من ماساتشوستس دون إخطار المحكمة قبل 48 ساعة من الترحيل، وطلب إحضارها إلى جلسة في المحكمة، الإثنين.

ومع ذلك، ذكر محامي قريبتها أن بعد صدور هذا الأمر تم نقل علوية جوا إلى باريس، حيث من المقرر أن تستقل بعد ذلك طائرة متجهة إلى لبنان تغادر الأحد.

وطلب سوروكين من الحكومة، الأحد، تقديم رد قانوني وواقعي بحلول صباح الإثنين قبل جلسة الاستماع المقررة مسبقا، وحفظ جميع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وغيرها من الوثائق المتعلقة بوصول علوية وترحيلها.