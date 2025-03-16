وقال وزير داخلية مقدونيا الشمالية بانشي توشكوفسكي إن الحريق، الذي شهدته بلدة كوتشاني، نجم عن "عبوات ألعاب نارية" استخدمت خلال حفل موسيقي.

وأضاف: "الشرر تسبب في اندلاع حريق، وانتشر الحريق في أنحاء الملهى الليلي".

وأظهر مقطع فيديو من الحفل، تحققت منه "رويترز"، فرقة موسيقية تعزف على خشبة المسرح، محاطة بصاروخين ناريين يطلقان شرارات بيضاء في الهواء.

وتسبب الشرر في إشعال السقف فوق الفرقة التي بدت وكأنها تبتعد أثناء انقطاع الفيديو.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في مقدونيا الشمالية أن 27 شخصا نقلوا إلى مستشفى مدينة سكوبيه مصابين بحروق بالغة، بينما يتلقى 23 آخرون العلاج في مركز طبي.

وأضافت أن من بين المصابين قُصّر.

وقال رئيس الوزراء كريستيان ميكوسكي في منشور على "فيسبوك": "يوم عصيب وحزين للغاية لمقدونيا. فقدان هذا العدد الكبير من أرواح الشباب أمر لا يُعوض، وآلام العائلات والأحباء والأصدقاء لا توصف".

وأضاف: "أدعو جميع المؤسسات المختصة والخدمات الصحية والجهات المعنية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة المصابين ودعم عائلاتهم".