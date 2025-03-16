وأكدت السلطات في ولاية ميزوري في بيان على منصة اكس تسجيل "11 وفاة على صلة بالعواصف"، مؤكدة "العمل بلا كلل لمساعدة من هم في حاجة وتقييم الاضرار".

وقضى ستة أشخاص في مقاطعة وين وثلاثة في مقاطعة أوزارك، وشخص واحد في مقاطعة باتلر وآخر في مقاطعة جيفرسون، وفق المصدر نفسه الذي تحدث عن "أعاصير وعواصف رعدية وحبات كبيرة من البرد".

وكان الحاكم مايك كيهو اعلن منذ الجمعة حال الطوارئ في هذه الولاية.

والى الجنوب في تكساس، أفادت السلطات المحلية وكالة فرانس برس بأن أربعة أشخاص قضوا في حوادث سير على صلة بعواصف من الغبار وحرائق تسببت بسوء الرؤية على الطرق.

وقضى ثلاثة أشخاص آخرين وأصيب 29 في ولاية أركنسو المجاورة.

ويتوقع هبوب مزيد من العواصف السبت، وخصوصا في ولايات لويزيانا وميسيسيبي وتينيسي.