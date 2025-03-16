ووجه ترامب إدارته، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من موافقة الكونغرس على أحدث مشروع قانون للتمويل، بخفض وظائف عدة وكالات إلى الحد الأدنى الملزم قانونا. ويشمل هذا الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، التي تضم فويس أوف أميركا وإذاعتي أوروبا الحرة و آسيا الحرة وإذاعة مارتي التي تبث أخبارا بالإسبانية في كوبا.

وكتبت كاري ليك، المرشحة الخاسرة لمنصب حاكمة ولاية أريزونا ومرشحة مجلس الشيوخ التي عينها ترامب كبيرة مستشارين بالوكالة، صباح السبت ، عبر منصة إكس أن الموظفين يمكنهم أن يتحققوا من بريدهم الإلكتروني.

وتزامن هذا من إخطارات صادرة تمنح طاقم فويس أوف أميركا أجازة إدارية مدفوعة. وأعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن الإخطارات بإنهاء التمويل شملت جميع العاملين في "صوت أميركا"، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل تراجعا عن الدور التاريخي للولايات المتحدة كمدافع عن حرية المعلومات.

كما أرسلت "وكالة الإعلام العالمية" إشعارات بإنهاء التمويل المخصص لمحطة "راديو آسيا الحرة" وبرامج إعلامية أخرى تديرها الوكالة.

وتبث "صوت أميركا" الأخبار المحلية إلى دول أخرى، غالبا بعد ترجمتها إلى اللغات المحلية. بينما تقوم إذاعات "راديو آسيا الحرة" و"راديو أوروبا الحرة" و"راديو مارتي" بنقل الأخبار إلى دول ذات أنظمة وصفت بأنها سلطوية.

ويصل إجمالي عدد المستمعين لهذه الشبكات إلى نحو 427 مليون شخص، وهي تمتد جذورها إلى الحرب الباردة، حيث تشكل جزءا من شبكة منظمات تمولها الحكومة الأميركية لتعزيز النفوذ الأميركي ومكافحة الاستبداد، بما في ذلك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي استهدفها ترامب أيضا بتخفيضات في التمويل.