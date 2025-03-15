وأكد زيلينسكي في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد إحاطة من قائد الجيش: "قوات كييف ليست محاصرة في كورسك لكن موسكو تحشد قواتها في مكان قريب لشن هجوم منفصل".

وأضاف البيان: "يشير هذا إلى نية لمهاجمة منطقة سومي. نحن على دراية بذلك، وسنتصدى له... أود أن يفهم جميع الشركاء بالضبط ما يخطط له بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، وما يستعد له، وما الذي سيتجاهله".

وقال زيلينسكي: "يشير حشد القوات الروسية إلى أن موسكو تنوي الاستمرار في تجاهل الدبلوماسية. من الواضح أن روسيا تطيل أمد الحرب".

وأشار إلى أن القتال بالقرب من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا "استقر"، وأن بلاده استخدمت بنجاح خلال القتال صاروخا جديدا بعيد المدى تم إنتاجه محليا.

ووفقا لما نشرت وكالة رويترز فإن موسكو تقترب من إخراج القوات الأوكرانية من كورسك، وهي موطئ قدم ظلت فيه لشهور وتقع في غرب روسيا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن الآلاف "محاصرون بالكامل" هناك.

يأتي هذا فيما أكد بوتين في وقت سابق، الخميس، أنه يؤيد من حيث المبدأ اقتراح ترامب وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في الحرب مع أوكرانيا، لكنه سيواصل القتال لحين تلبية عدة شروط مهمة.