وأضاف فانس في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أن هناك "الكثير من الأشخاص الجيدين" يعملون في الحكومة، داعيا إلى الحفاظ على من يعمل بشكل جيد.

وقال فانس: "إيلون نفسه اعترف أنه في بعض الأحيان يرتكب أخطاء، ثم يقوم بتصحيحها. وأنا أقبل هذا النوع من الأخطاء." كما أشار إلى أن تصحيح الأخطاء يجب أن يتم بسرعة، مبرزا أن هناك العديد من الموظفين الحكوميين الذين يؤدون عملهم بجدية، مع ضرورة القضاء على البيروقراطية والقصور في الأداء.

واعتبرت الشبكة الأميركة أن تصريحات فانس تمثل تباينا مع النهج الحاد الذي اتبعه ماسك أثناء قيادته لمبادرة الرئيس ترامب لخفض الإنفاق الفيدرالي وإعادة توجيه البيروقراطية الفيدرالية.

وكانت عمليات تسريح آلاف الموظفين الحكوميين هي محور عمل ماسك خلال الأسابيع السبعة الأولى من إدارة ترامب الثانية، مما أسفر عن رفع دعاوى قضائية ومعارضة من القضاة.

وقد وصف ماسك الموظفين الفيدراليين عموما بأنهم "محتالون" لا يمكن الوثوق بهم للقيام بعملهم.

وقال فانس ردا على تعليقات ماسك: "أعتقد أن بعض الناس بوضوح يتقاضون شيكا ولا يقومون بالعمل. الآن، كم عدد هؤلاء الأشخاص؟ لا أعرف، في قوة عمل فدرالية يبلغ عددها 3 ملايين شخص، سواء كانوا بضع آلاف أو أكثر من ذلك".

وأضاف: "بغض النظر عن حجم المشكلة، فهي مشكلة عندما يعيش الناس على سخاء دافعي الضرائب الأميركيين في وظيفة خدمية مدنية ولا يقومون بعمل ما هو مفيد للشعب. هذا لا ينكر أو يقلل من حقيقة أنه لديك العديد من الموظفين المدنيين الرائعين الذين يقومون بعمل مهم".

وتابع "أعتقد أن معظم هؤلاء الموظفين المدنيين الرائعين سيقولون إننا نريد أن نكون قادرين على أداء عملنا. لا نريد الشخص الذي لا يحضر 5 أيام في الأسبوع أن يجعل من الصعب علينا القيام بما نحتاج إلى القيام به".