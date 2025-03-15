ويأتي كارني خلفا لجاستن ترودو الذي كانت تربطه بترامب علاقة تصادمية غلب عليها الفتور. وأوضح كارني (59 عاما) أن نهجه سيكون مختلفا.

وقال للصحفيين بعد أداء اليمين "نحترم الرئيس ترامب، يضع الرئيس ترامب بعض القضايا المهمة جدا على رأس برنامجه. ونحن نتفهم برنامجه"، وأشار إلى أنه عمل مع ترامب في اجتماعات دولية.

وأضاف "في كثير من النواحي، تداخلت تجربتي مع تجربة الرئيس، فكلانا يهتم بمصالح بلده. لكنه يعلم، وأنا أعلم من تجربتي الطويلة، أننا قادران على إيجاد حلول مشتركة مربحة للطرفين".

ومضى كارني قائلا إن حديث إدارة ترامب عن ضم كندا "غريب".

وصرح كارني بأنه سيزور لندن وباريس الأسبوع المقبل. وسعت كندا إلى تعزيز تحالفاتها في أوروبا مع انهيار علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الكندي الجديد، يوم الجمعة،: "لن نكون أبدا، بأي شكل من الأشكال، جزءا من الولايات المتحدة".