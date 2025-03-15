وكتب روبيو في منشور على إكس "ليس لدينا ما نناقشه معه، ولذلك فهو يعد شخصا غير مرغوب فيه".

وكانت حكومة جنوب أفريقيا، قد أوقف عمل جميع الشركات الأميركية داخل أراضيها، مع إيقاف تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة ردا على "تصرفات الرئيس الأميركى ترامب واستباحة أموال وأراضى جنوب أفريقيا".

وقطع دونالد ترامب التمويل من الولايات المتحدة إلى جنوب إفريقيا والوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى جنوب إفريقيا.