وذكر ترامب، في تدوينة على حسابه في "تروث سوشيال": "أجرينا محادثات جيدة ومثمرة للغاية مع بوتين أمس الخميس".

وأضاف: "هناك احتمال كبير جدا أن تنتهي هذه الحرب المروعة والدموية أخيرا".

وتابع: "لكن في هذه اللحظة تحديدا، آلاف الجنود الأوكرانيين محاصرون بالكامل من قبل الجيش الروسي، وفي وضع حرج للغاية. لقد طلبتُ بشدة من الرئيس بوتين إنقاذ أرواحهم".

وأوضح: "ستكون هذه مجزرة مروعة، لم نشهد مثلها منذ الحرب العالمية الثانية".

وفي اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته في واشنطن، يوم الخميس، تحدث ترامب عن "ورود أنباء تفيد بأن الأمور تسير على ما يرام في روسيا".

وأعرب الرئيس بوتين يوم الخميس، عن موافقته من حيث المبدأ على اقتراح أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا، ولكنه قال إنه ينبغي العمل على الشروط، وشدد على أنه يجب أن يمهد ذلك الطريق نحو سلام دائم.

وصرّح بوتين في مؤتمر صحفي في موسكو بأن: "الفكرة في حد ذاتها صحيحة، ونحن بالتأكيد ندعمها. لكن هناك قضايا نحتاج إلى بحثها، وأعتقد أننا بحاجة إلى مناقشتها".

وأعلن الكرملين الجمعة، أن الرئيس بوتين سلم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مساء الخميس رسالة للرئيس ترامب بشأن مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي "نقل معلومات وإشارات إضافية إلى الرئيس ترامب من خلال ويتكوف"، معربا عن "تفاؤل حذر".

وقال بيسكوف "عندما ينقل ويتكوف كل المعلومات للرئيس ترامب، سنحدد توقيت مكالمة" بين الرئيسين الروسي والأميركي.

وهذا الأسبوع، وافقت أوكرانيا على هدنة فورية وغير مشروطة بضغط أميركي، شريطة أن تلتزم بها أيضا روسيا التي امتنعت حتى الآن عن الرد بشكل واضح.