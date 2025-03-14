وبعد ثلاثة أيام من المباحثات بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في كندا، دعت المجموعة أيضا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإلى ضرورة ضرورة وجود "أفق سياسي للشعب الفلسطيني".

وأعلنت إسرائيل في الثاني من مارس وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب خلافات مع حركة حماس بشأن تمديد اتفاق الهدنة.

وأعرب أعضاء المجموعة عن دعمهم لشعبي سوريا ولبنان، في سعيهما نحو مستقبل سياسي سلمي ومستقر. وفي هذه المرحلة الحرجة، أكدوا مجددا على أهمية سيادة سوريا ولبنان وسلامة أراضيهما.

ودعوا بشكل قاطع إلى رفض الإرهاب في سوريا، وأدانوا بشدة التصعيد الأخير للعنف في المناطق الساحلية من سوريا، ودعوا إلى حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الفظائع.

وشددوا على الأهمية الحاسمة لعملية سياسية شاملة بقيادة سورية. ورحبوا بالتزام الحكومة السورية المؤقتة بالعمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقضاء على جميع الأسلحة الكيميائية المتبقية.

كما جددت مجموعة السبع تأكيدها "دعمها الراسخ" "لوحدة أراضي" أوكرانيا، متوعدة روسيا بعقوبات جديدة إذا لم تدعم الهدنة، ومطالبة باتخاذ "إجراءات أمنية قوية" تجنب أي "عدوان" جديد على كييف.

وفي سياق آخر، حذر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى من خطر لجوء إيران إلى الاعتقال التعسفي ومحاولات اغتيال شخصيات أجنبية بشكل متزايد كأداة للإكراه.

وقالت مجموعة الدول السبع إن طهران هي مصدر رئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وحثتها على العودة للدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.

وبالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة، تضم مجموعة السبع بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.