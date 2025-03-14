وفي اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته في واشنطن، يوم الخميس، تحدث ترامب عن "ورود أنباء تفيد بأن الأمور تسير على ما يرام في روسيا".

وقال الرئيس ترامب إن المبعوث الأميركي الخاص ستيفن ويتكوف موجود في موسكو لإجراء "مناقشات جادة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وآخرين.

وأعرب الرئيس بوتين يوم الخميس، عن موافقته من حيث المبدأ على اقتراح أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا، ولكنه قال إنه ينبغي العمل على الشروط، وشدد على أنه يجب أن يمهد ذلك الطريق نحو سلام دائم.

وصرّح بوتين في مؤتمر صحفي في موسكو بأن: "الفكرة في حد ذاتها صحيحة، ونحن بالتأكيد ندعمها. لكن هناك قضايا نحتاج إلى بحثها، وأعتقد أننا بحاجة إلى مناقشتها".

من جانبه، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن التصريحات التي أدلى بها نظيره الروسي بشأن الاقتراح الأميركي لهدنة مؤقتة في الحرب الدائرة بين موسكو وكييف تنطوي على "تلاعب"، متّهما إياه بـ"التسويف" بهدف مواصلة النزاع.

وذكر زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي: "لقد سمعنا جميعا كلمات بوتين المتوقعة للغاية والمنطوية على كثير من التلاعب"، داعيا إلى زيادة الضغط على موسكو.

واعتبر زيلينسكي سابقا أن عدم صدور رد "جاد" من موسكو على المقترح الأميركي يعني بأن الكرملين يسعى لمواصلة القتال في أوكرانيا.