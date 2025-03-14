اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن التصريحات التي أدلى بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن اقتراح أميركي لهدنة مؤقتة في الحرب الدائرة بين موسكو وكييف تنطوي على "تلاعب"، متّهما إياه بـ"التسويف" بهدف مواصلة النزاع.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي: "لقد سمعنا جميعا كلمات بوتين المتوقعة للغاية والمنطوية على كثير من التلاعب"، داعيا إلى زيادة الضغط على موسكو.
واعتبر سابقا أن عدم صدور رد "جاد" من موسكو على المقترح الأميركي يعني بأن الكرملين يسعى لمواصلة القتال في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من الخميس، قال بوتين، إنه "يؤيد" وقفا مؤقتا لإطلاق النار في أوكرانيا، مؤكدا أن مقترح الهدنة جيد لكن "هناك خلافات دقيقة".
وذكر بوتين، خلال مؤتمر صحفي، أن "وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما سيكون جيدا لأوكرانيا في الظروف الراهنة وبسبب وضعها على الأرض".
وتابع الرئيس الروسي:"إذا أوقفنا الأعمال العدائية لمدة 30 يوما، فماذا يعني ذلك؟ أن يخرج كل من هو هناك دون قتال؟ (...) كيف سيتم تنظيم عملية المراقبة (لوقف إطلاق النار)؟ هذه كلها أسئلة جدية".
وقال "أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث حول هذه الأمور مع شركائنا الأميركيين (...) وربما إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس (دونالد) ترامب ومناقشة الأمر معه".
وشدد على أن "تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب معالجة جذور النزاع"، مبرزا "متفقون على وقف القتال في أوكرانيا لكن بما يؤدي إلى سلام دائم".
وتوجه مفاوضون أميركيون إلى روسيا، الخميس، لتقديم خطتهم لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا.