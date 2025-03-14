وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي: "لقد سمعنا جميعا كلمات بوتين المتوقعة للغاية والمنطوية على كثير من التلاعب"، داعيا إلى زيادة الضغط على موسكو.

واعتبر سابقا أن عدم صدور رد "جاد" من موسكو على المقترح الأميركي يعني بأن الكرملين يسعى لمواصلة القتال في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من الخميس، قال بوتين، إنه "يؤيد" وقفا مؤقتا لإطلاق النار في أوكرانيا، مؤكدا أن مقترح الهدنة جيد لكن "هناك خلافات دقيقة".