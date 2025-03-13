وأوضح ترامب خلال لقاء مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يعمل بشكل جاد في روسيا لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أكد الرئيس الأميركي استعداده للحديث مع نظيره الروسي.

وتابع: "نأمل أن تفعل روسيا الشيء الصحيح وتوافق على وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق من الخميس، قال بوتين، إنه "يؤيد" وقفا مؤقتا لإطلاق النار في أوكرانيا، مؤكدا أن مقترح الهدنة جيد لكن "هناك خلافات دقيقة".

وذكر بوتين، خلال مؤتمر صحفي، أن "وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما سيكون جيدا لأوكرانيا في الظروف الراهنة وبسبب وضعها على الأرض".

وتابع الرئيس الروسي:"إذا أوقفنا الأعمال العدائية لمدة 30 يوما، فماذا يعني ذلك؟ أن يخرج كل من هو هناك دون قتال؟ (...) كيف سيتم تنظيم عملية المراقبة (لوقف إطلاق النار)؟ هذه كلها أسئلة جدية".

وقال "أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث حول هذه الأمور مع شركائنا الأميركيين (...) وربما إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس (دونالد) ترامب ومناقشة الأمر معه".

وشدد على أن "تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب معالجة جذور النزاع"، مبرزا "متفقون على وقف القتال في أوكرانيا لكن بما يؤدي إلى سلام دائم".

وتوجه مفاوضون أميركيون إلى روسيا، الخميس، لتقديم خطتهم لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا.