وفي اجتماع بالبيت الأبيض، رد ترامب على سؤال للصحفيين عن سياسة ضرائب الشركات بتعبيره عن الاستياء من إحجام الأعضاء الديمقراطيين بالكونغرس عن دعم أجندته.



وقال ترامب "شومر فلسطيني من وجهة نظري. لقد أصبح فلسطينيا. كان يهوديا في السابق. لم يعد يهوديا. إنه فلسطيني".

وشومر هو أعلى مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة، وليس له أصول فلسطينية.



وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "إن استخدام الرئيس ترامب لمصطلح "فلسطيني" كإهانة عنصرية أمر مسيء ويحط من قدر منصبه".



وأضاف عوض، وهو من أصل فلسطيني، أن تعليقات ترامب تُظهر "استمرار تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم".



