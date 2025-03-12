وأضاف: "لا يوجد حل عسكري للصراع في أوكرانيا، ويجب أن يكون للأوروبيين دور في الجهود الدبلوماسية بشأن أوكرانيا".

وتابع روبيو: "نحض روسيا بشدة على إنهاء جميع الأعمال القتالية".

كما أشار إلى أن "اتفاق المعادن سيجعل للولايات المتحدة مصلحة مباشرة بأمن أوكرانيا".

وأتت تصريحات الوزير الأميركي أثناء محطة لتزويد طائرته بالوقود في أيرلندا، وهو في طريق العودة من السعودية حيث عقد لقاء مع وفد أوكراني الثلاثاء، أعلنت كييف في ختامه موافقتها على هدنة لثلاثين يوما.

وأعلن الكرملين، الأربعاء، أن روسيا تنتظر أن تطلعها الولايات المتحدة على مقترحها بشأن هدنة مدتها 30 يوما في الحرب مع أوكرانيا، غداة موافقة الأخيرة عليه في اجتماع بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين في السعودية.

وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو توافق على وقف إطلاق النار، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين الأربعاء: "أنتم تستبقون الأمور، لدينا اتصالات متوقعة مع الأميركيين في الأيام المقبلة، ونعوّل عليها للحصول على معلومات كاملة" بشأن المقترح.

وأضاف: "نفترض أن وزير الخارجية روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز سيقومان عبر قنوات مختلفة بإطلاعنا خلال الأيام المقبلة على المباحثات التي جرت والتفاهمات التي تمّ التوصل إليها".

وسبق لموسكو أن رفضت فكرة الوقف المؤقت لإطلاق النار، معتبرة أن ذلك سيمنح كييف فرصة لإعادة التسلح.