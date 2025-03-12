وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "لدينا اتصالات متوقعة مع الأميركيين في الأيام المقبلة، ونعوّل عليها للحصول على معلومات كاملة" بشأن المقترح.

وأضاف بيسكوف أنه لا يستبعد إمكانية إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الرويب فلاديمير بوتين و الأميركي دونالد ترامب، التي أشار إلى إمكانية الإعداد لها سريعا جدا إذا لزم الأمر.

والثلاثاء عقدت الولايات المتحدة وأوكرانيا مباحثات في السعودية، بهدف إزالة الخلاف بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.

وفي ختام المحادثات، أعلنت أوكرانيا موافقتها على مقترح أميركي بهدنة 30 يوما في الحرب مع روسيا، بينما أعلنت واشنطن بدورها استئناف دعمها العسكري الذي كان محوريا في مساعدة كييف لمواجهة الغزو الروسي.

وقالت كييف إن تنفيذ هذا المقترح يتوقف على موافقة موسكو أيضا.