وأشار المسؤول إلى أن الضربة ألحقت أضرارا بسفينة ترفع علم باربادوس، في ميناء المدينة الواقعة جنوبي البلاد.

وكتب نائب وزير إعادة الإعمار أوليكسي كوليبا عبر منصات التواصل الاجتماعي: "للأسف، قتل 4 أشخاص من مواطني سوريا. عند وقوع الهجوم، كانت السفينة تقوم بتحميل القمح لتصديره للجزائر. كانت سفينة مدنية بالكامل".

وتستمر الهجمات بين روسيا وأوكرانيا في الحرب التي اندلعت بين البلدين قبل أكثر من 3 سنوات، توازيا مع جهود دولية لإنهاء الصراع الدامي.

ووافقت أوكرانيا على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما، بشرط أن توافق روسيا أيضا، بينما تستأنف الولايات المتحدة المساعدات العسكرية والاستخباراتية المقدمة لكييف، وذلك عقب محادثات جرت يوم الثلاثاء في السعودية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيتحدث على الأرجح مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.

وأشار ترامب إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون موضع ترحيب في البيت الأبيض، رغم مشادة كلامية حادة بينهما في 28 فبراير الماضي.

وردا على سؤال طرحه عليه صحفي حول ما إذا كان سيتحدث إلى بوتين هذا الأسبوع، قال ترامب: "أعتقد ذلك. نعم".

وحول احتمالات التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا، قال ترامب: "آمل أن يحصل ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. أعلم أن لدينا اجتماعا كبيرا مع روسيا الأربعاء"، معربا عن أمله بأن تكون المحادثات مثمرة.