وأضافت ابنة الرئيس ونائبته سارة دوتيرتي في بيان لصحيفة "ذا فلبين ستار" المحلية: "بينما أكتب هذا، يُقتاد والدي قسرا إلى لاهاي الليلة، هذا ليس عدلا. هذا قمع واضطهاد".

وبعد إقلاع طائرة والدها، قالت ابنة الرئيس إنها ستتوجه إلى هولندا، الأربعاء.

وأمرت المحكمة باعتقال الرئيس الفلبيني السابق بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال حملته الدموية لمكافحة المخدرات غير المشروعة التي أشرف عليها أثناء فترة رئاسته، حسبما قالت الحكومة الفلبينية.

واحتج دوتيرتي الغاضب على اعتقاله بعد وصوله، وسأل السلطات عن الأساس القانوني للاعتقال.

وطلب محاموه على الفور من المحكمة العليا في مانيلا منع أي محاولة لنقله خارج الفلبين وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في أوروبا.

وسلطت الأضواء مجددا على دوتيرتي بعد رحلته إلى هونغ كونغ خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أثارت تلك الرحلة تكهنات بأنه ربما كان يحاول الهروب من مذكرة الاعتقال الدولية.